Lula critica alta do combustível: 'Povo é assaltado pelo intermediário'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu a alta no preço dos combustíveis aos estados e postos de gasolina. A declaração foi feita nesta segunda-feira (17/2), durante evento da indústria naval, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

“Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina ou do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e, muitas vezes, a Petrobras não tem culpa nenhuma”, argumentou o chefe do Executivo.

“A gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04, e, na bomba, é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas, quando sai o aumento, o povo acha que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras porque cada estado, cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para os estados, com o último aumento que teve agora”, declarou o presidente.

O petista ainda informou outros dados sobre combustíveis. “O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77 e o cara vai encher o tanque do carro e paga R$ 6,20. O mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 litros de gás sai da Petrobras a R$ 35. Entretanto, depois que é entregue, ele chega a R$ 140, R$ 120, dependendo do ICMS. Então, na verdade, o povo paga o triplo do que ele sai da Petrobras”, comentou.

Lula, então, sugeriu à presidente da Petrobras, Magda Chambriard, que a venda comece a ser feita de forma direta, para baratear os custos. “Sobretudo, o óleo diesel, precisamos vender para os grandes consumidores direto para poder baratear. Se puder comprar direto, para que a gente possa baratear o preço do diesel, se a gente puder vender direto a gasolina, o gás. Porque o povo, no fundo, no fundo, é assaltado pelo intermediário. E a fama fica para o governo”, lamentou.

Visita ao RJ

Lula visitou, na manhã de hoje, a Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na sequência, ele compareceu a uma cerimônia de anúncios para a indústria naval. Na ocasião, foi lançada uma licitação para a aquisição de oito navios gaseiros, que faz parte do Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras. Também foi assinado um protocolo de intenção para reaproveitar plataformas da Petrobras que não estão atuantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia