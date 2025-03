Podcast debate vista de Lula a acampamento do MST no Sul de Minas

O podcast Política EM Pauta volta nesta sexta-feira (7/3) após uma semana curta, devido ao recesso de carnaval, mas com muitas notícias. Os repórteres Bruno Nogueira, Alessandra Mello e Thiago Bonna debateram a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um acampamento do MST em Campo do Meio, no Sul de Minas, com participação do enviado especial Bernardo Estillac.



No segundo bloco, o programa retornou o assunto para a capital e debateu o resultado fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte. Em entrevista à Alessandra Mello, nessa quinta-feira (6/3), o secretário Municipal de Planejamento, Bruno Passeli, revelou que a administração da capital teve uma receita de R$ 19,7 bilhões em 2024, com gastos de R$ 19,4 bilhões - superávit de R$ 300 milhões.

No terceiro e último bloco, os repórteres debateram a matéria do repórter Thiago Bonna, que analisou a invasão de pautas de costume pelas Casas Legislativas do Brasil e foi publicada na quinta-feira (6/3). A matéria cita projetos de lei que podem proibir a entrada de menores de 18 anos em eventos promovidos pelo público LGBTQIAP+.

