Lula diz que Bolsonaro está com medo: 'Sabe que cometeu um deslize'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Jair Bolsonaro (PL) está com medo da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), “porque sabe que cometeu um deslize”. Nesta sexta-feira (7/3), o petista esteve em um evento do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) em Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais, para entregar lotes ao grupo.

Lula também chamou Bolsonaro de covarde e disse que o ex-presidente terá que “brigar por sua inocência”. “Ele foi covarde, tramou um golpe, a morte de um presidente da República, a morte de um vice, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral e, quando ele não conseguiu, ele fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui”, disse o presidente.

Segundo o petista, o ex-presidente precisa ter “a coragem” que ele teve de enfrentar a Justiça, lembrando da época em que foi preso em 2018 no âmbito da Operação Lava Jato. “Se é inocente, que brigue pela sua inocência. Prove que é inocente. Eles construíram uma fábrica de mentiras, quase que uma fábrica de horror. Eles inventam qualquer coisa, contra toda e qualquer pessoa”, bradou Lula.

Em discurso para milhares de integrantes do MST, Lula falou sobre a alta nos valores da alimentação no país Leandro Couri/EM/D.A Press Nesta sexta-feira (7/3), Lula participou de um evento de entrega de propriedades a famílias assentadas aconteceu no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Sul de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press Nesta sexta-feira (7/3), Lula participou de um evento de entrega de propriedades a famílias assentadas aconteceu no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Sul de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press Nesta sexta-feira (7/3), Lula participou de um evento de entrega de propriedades a famílias assentadas aconteceu no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Sul de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press Nesta sexta-feira (7/3), Lula participou de um evento de entrega de propriedades a famílias assentadas aconteceu no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Sul de Minas Leandro Couri/EM/D.A Press Lula visita acampamento do MST em Minas Gerais Leandro Couri/EM/D.A Press Voltar Próximo

O presidente da República ainda citou indiretamente o bilionário Elon Musk, dono da rede social X e membro do governo de Donald Trump. Segundo Lula, o empresário não respeita o governo brasileiro e a Justiça. “Ele acha que pode tudo. Ele pode tudo no país dele, mas aqui no Brasil vai ter que respeitar o povo brasileiro”, afirmou o petista sob aplausos da militância do MST.

Na noite dessa quinta-feira (6/3), Bolsonaro enviou sua defesa no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados do ex-presidente defendem que o caso seja julgado pelo plenário da Corte, e não na Primeira Turma, onde tramita.

O corpo jurídico que o defende ainda negou que Bolsonaro tenha cometido qualquer crime relacionado à tentativa de golpe e argumentou que não há elementos concretos que o conectem a atos de violência contra as instituições da República. Segundo os advogados, a denúncia é uma “narrativa forçada”.

“O enredo criado para sustentar o romance, portanto, não é real. Não há dados concretos que permitam conectar, de forma objetiva, o peticionário à narrativa criada na denúncia, a todos os seus personagens e atos”, diz a defesa.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia