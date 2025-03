Gleisi toma posse como ministra com acenos a Haddad e ao Congresso

FOLHAPRESS - A nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), afirmou nesta segunda-feira (10/3), ter ciência do papel de articulação política que deverá exercer, com acenos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e aos presidentes da Câmara e do Senado.

A posse da então presidente do PT ao ministério foi realizada com a presença do presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto, em cerimônia que também nomeou Alexandre Padilha (PT), agora à frente do Ministério da Saúde, para o lugar de Nísia Trindade.

"Cheguei para somar nesse governo de ampla coalizão. Chego para colaborar com todos os ministros e ministras respeitando os espaços e competência de cada um. Tenho plena consciência do meu papel que é da articulação politica", disse.

Gleisi direcionou parte de seu discurso aos ministros Fernando Haddad, Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha e à ex-ministra Nísia Trindade, em que reforçou que atuará colaborando com os respectivos trabalhos e "respeitando os espaços e competências de cada um".

A petista ainda falou em "respeitar adversários" e em "colaborar com todos". Citou como prioridades a consolidação de uma "base estável" no Congresso, já na votação do Orçamento de 2025, que ainda não foi aprovado.

Também mencionou como prioridade a ampliação da isenção do Imposto de Renda, em proposta apresentada por Haddad em novembro passado.

Ela citou ainda especificamente o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmando que terá atuação conjunta.

Gleisi

A deputada federal já era cotada para o cargo de articulação política do governo, dentro do contexto da reforma ministerial encabeçada por Lula, em um cenário de baixa na aprovação da gestão.

A nomeação de Gleisi gerou incômodo entre partidos do centrão e ministros do PT antes mesmo de ser anunciada, e sua confirmação reforçou a desconfiança nesses grupos sobre como será o seu papel.

Agora à frente da pasta cuja função é a articulação política, Gleisi já travou embates com partidos não só da oposição, como da base aliada, assim como com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A escolha foi anunciada pelo presidente três dias depois de anunciar Padilha para a Saúde em substituição a Nísia. A socióloga foi demitida dias após a Folha revelar a intenção do presidente de trocar a chefia do ministério.

Agora ex-ministra da Saúde, ela abriu a cerimônia com um discurso de despedida e parabenização aos dois recém-empossados.

Participaram também da posse desta segunda, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros de Estado, entre eles, Fernando Haddad, Ricardo Lewandowski (Justiça), Anielle Franco (Igualdade Racial), Simone Tebet (Planejamento), além de membros do Congresso e do PT.

Segundo interlocutores, uma das queixas do presidente acerca da área é justamente a falta de disputa política na relação com o Congresso Nacional. Nas conversas sobre a sucessão na pasta, Lula disse que devia a Gleisi a oportunidade para mostrar sua capacidade de articulação.

Ainda conforme relatos ouvidos pela Folha, André Ceciliano, hoje secretário especial de assuntos federativos da SRI, deve assumir a relação com o Parlamento, enquanto o diplomata Marcelo Costa, deverá ficar com a chefia do gabinete de Gleisi.

O presidente teria dito que a opção por ela no ministério seria um reconhecimento ao seu trabalho no comando do PT, onde está desde 2017. Com sua saída da sigla, o nome de Edinho Silva é o favorito para suceder Gleisi, apesar de resistências dentro do partido, conforme mostrou a Folha.

Edinho também esteve presente na cerimônia de posse da petista no Planalto.

Agora com Gleisi, o governo Lula conta com 10 mulheres, em meio às 38 pastas existentes.