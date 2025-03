Pós-Lula: apesar do silêncio, aliados articulam sucessão nos bastidores

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Petistas mantêm um pacto tácito para que só se dê início ao debate sobre sucessão do presidente Lula (PT) após as eleições de 2026, quando deverá concorrer à reeleição.

A avaliação é de que a antecipação desse debate representaria um desserviço para a esquerda. Nas palavras de um expoente do PT, a busca por um sucessor seria um suicídio político. Até porque esse nome não existe e não haverá outro Lula.

Em janeiro, na primeira reunião ministerial de 2025, Lula lembrou incidentes sofridos no ano passado, como uma pane no avião presidencial e sua queda no banheiro, para reconhecer que motivos alheios à sua vontade podem inviabilizar uma candidatura à reeleição.

Embora o presidente tenha dito que só Deus sabe se será candidato, a afirmação não foi recebida pela equipe como um prenúncio de desistência, mas um incentivo para que seus ministros trabalhem mais, seja pelo sucesso do governo ou por uma oportunidade pessoal.

Dentro dessa estratégia, repetem que Lula é a única alternativa da esquerda para 2026. Apesar desse discurso, aliados do presidente travam uma disputa nos bastidores para se viabilizar como herdeiros desse legado, especialmente em um momento de fragilidade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O chefe da equipe econômica costuma ser lembrado para as eleições presidenciais, após ter chegado ao segundo turno contra Jair Bolsonaro em 2018. Mas, em conversas, Haddad chegou a admitir um período de abatimento após a crise provocada pela disseminação de fake news sobre taxação de operações via Pix, em janeiro.

Pesquisa Quaest em fevereiro apontou alto índice de rejeição do ministro da Fazenda, e seus pares reconhecem que fizeram pouco para preservá-lo, o que acabou atingindo o governo Lula.

O desgaste da imagem do ministro possibilitou o surgimento de outros potenciais sucessores. Hoje citado apenas para as eleições presidenciais de 2030, o nome do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), passou a ser apontado como uma hipótese já para 2026.

Ex-governador do Maranhão, ele ganhou notoriedade à frente do Ministério da Justiça, em 2023. Sua atuação por maior transparência na execução das emendas parlamentares mantém seu nome no cenário político, alimentando rumores de que possa abandonar a toga para entrar numa disputa eleitoral.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também é citado para a disputa presidencial, especialmente depois da vitória sobre o bolsonarismo na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Em discursos, Lula chega a desafiá-lo, em tom de brincadeira, a ter desempenho melhor ao de Haddad na Educação. O atual titular da Fazenda comandou a pasta da Educação nas gestões anteriores de Lula e também no governo Dilma Rousseff.

Já o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), sempre é lembrado para a disputa, até por já ter sido sondado em 2018, contra Bolsonaro. Mas não aceitou a missão.

Tido como um afilhado político de Wagner, o chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), tem ganhado espaço na função de gerente do governo.

O nome do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), surge nas conversas como opção para um cenário que exija um movimento para o centro.

Enquanto aliados reafirmam a candidatura de Lula como única viável, atitudes do presidente têm sido encaradas como uma tentativa de dar visibilidade a opções ao seu nome. A decisão de nomear a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), para o ministério responsável pela articulação política foi entendida como parte dessa busca de alternativas.

O próprio presidente argumentou que esse seria um resgate da imagem dela. Nas conversas sobre a sucessão na pasta, Lula disse que deve a Gleisi a oportunidade para mostrar sua capacidade de articulação.

Lula afirmou ainda que a opção por ela no ministério seria um reconhecimento ao seu trabalho no comando do PT, onde está desde 2017.

A própria nomeação de Alexandre Padilha (PT) para o Ministério da Saúde é entendida como uma chance para se viabilizar eleitoralmente, ainda que seja para uma disputa ao Senado em 2026, ou à Prefeitura de São Paulo em 2028.

Nas conversas, Lula mostra entusiasmo com a campanha presidencial de 2026. Uma prova disso está na decisão de nomear Gleisi para a Secretaria de Relações Institucionais, além da chegada do publicitário Sidônio Palmeira ao Palácio do Planalto.

Com o apoio ao nome do ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva para a presidência do PT, Lula leva para seu lado integrantes do núcleo da campanha de 2022. Durante reunião da última quinta (6/3) com dirigentes da maior força do PT, o vice-presidente do partido e prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, disse a Lula que, se fosse para perder, seria melhor nem entrar na disputa.

"Mas essa hipótese não existe. Lula está animado e confiante. Ele vai concorrer e ganhar", disse Quaquá.

As possibilidades da esquerda para 2026, além de Lula:

Camilo Santana

A favor: É responsável pelo Pé-de-Meia, experiência como governador e venceu o bolsonarismo na disputa pela prefeitura de Fortaleza.

É responsável pelo Pé-de-Meia, experiência como governador e venceu o bolsonarismo na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Contra: Com trajetória concentrada no Ceará, não alcançou visibilidade nacional.

Fernando Haddad

A favor: Tem experiência administrativa e já chegou ao segundo turno na disputa pela Presidência em 2018.

Tem experiência administrativa e já chegou ao segundo turno na disputa pela Presidência em 2018. Contra: A política de austeridade fiscal à frente da Fazenda e episódios como a crise do Pix abalaram sua popularidade.

Flávio Dino

A favor: Conquistou notoriedade entre militantes de esquerda no enfrentamento ao bolsonarismo e na defesa da transparência na execução de emendas.

Conquistou notoriedade entre militantes de esquerda no enfrentamento ao bolsonarismo e na defesa da transparência na execução de emendas. Contra: Com poucos anos na cadeira, teria que renunciar ao posto de ministro do STF e enfrentaria acusações de politização do cargo.

Geraldo Alckmin

A favor : Com uma trajetória na centro-direita, poderia ter um alcance mais abrangente do que a esquerda petista.

: Com uma trajetória na centro-direita, poderia ter um alcance mais abrangente do que a esquerda petista. Contra: Sua última investida numa corrida presidencial como cabeça de chapa foi um fracasso, com menos de 5% dos votos.

Gleisi Hoffmann

A favor: Aguerrida, tem confiança de Lula e apoio de militantes de esquerda. Ganha visibilidade ao ser indicada para a Secretaria de Relações Institucionais.

Aguerrida, tem confiança de Lula e apoio de militantes de esquerda. Ganha visibilidade ao ser indicada para a Secretaria de Relações Institucionais. Contra: Sofre rejeição entre eleitores e parlamentares de centro-direita.

Guilherme Boulos

A favor: O psolista e líder do MTST conta com a simpatia de Lula e é apontado como uma novidade à esquerda.

O psolista e líder do MTST conta com a simpatia de Lula e é apontado como uma novidade à esquerda. Contra: As ações do MTST conferiram-lhe a pecha de invasor, o que limita a chance de ampliação ao centro. Foi derrotado na corrida pela prefeitura de São Paulo.

Jaques Wagner

A favor: De perfil conciliador, assumiu a liderança política na Bahia após derrota do carlismo no estado.

De perfil conciliador, assumiu a liderança política na Bahia após derrota do carlismo no estado. Contra: Em 2018, recusou convite de Lula para disputar a Presidência contra Jair Bolsonaro, demonstrando pouco apetite pela disputa.

Marina Silva

A favor: Como candidata à Presidência, a fundadora da Rede obteve reconhecimento nacional e apoio de eleitores de centro-esquerda.

Como candidata à Presidência, a fundadora da Rede obteve reconhecimento nacional e apoio de eleitores de centro-esquerda. Contra: A agenda de defesa do Meio Ambiente restringe uma ampliação à direita.

Rui Costa

A favor: Ex-governador da Bahia, ganhou visibilidade no papel de "gerentão" do governo.

Ex-governador da Bahia, ganhou visibilidade no papel de "gerentão" do governo. Contra: Dono de um estilo duro, conquistou desafetos na Esplanada e no Congresso.

