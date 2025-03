Como surgiu a ideia de colocar Guilherme Boulos na Esplanada

A possível entrada de Guilherme Boulos no governo Lula nasceu de uma necessidade percebida no PT e no PSol de equilibrar forças no cenário político de São Paulo. A nomeação poderia ser uma forma de fazer frente à visibilidade de Tabata Amaral e à possibilidade de a deputada do PSB se tornar ministra de Lula.

A eventual ida de Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República neutralizaria o ganho político que Tabata Amaral teria ao assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia, atualmente sob a liderança de Luciana Santos (PCdoB).

Aliados do presidente destacam que a inclusão de Tabata no governo traria um perfil jovem e de centro, contribuindo para a renovação da equipe ministerial e ampliando o diálogo com diferentes setores da sociedade. Atualmente, Tabata trafega melhor do que Lula, por exemplo, na Faria Lima.