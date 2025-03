Trump pretende fechar escritório da embaixada dos EUA em Belo Horizonte

O governo dos Estados Unidos tem planos para fechar o escritório da embaixada em Belo Horizonte, conforme apontam documentos oficiais obtidos pelo site norte-americano Politico e pelo jornal The New York Times. A movimentação faz parte de um plano de redução de gastos do Departamento de Estado dos EUA - equivalente ao Ministério de Relações Exteriores.

Desde que Donald Trump assumiu a presidência, em janeiro deste ano, o governo norte-americano tem promovido uma série de medidas para enxugar os gastos da máquina pública. Tanto que foi criado um setor na administração chamado Departamento de Eficiência Governamental, assumido pelo bilionário Elon Musk e que serve para assessorar o presidente sobre onde é possível cortar gastos.

Musk, ainda em janeiro, afirmou que pretende reduzir os gastos públicos federais em um trilhão de dólares, que equivalem a cerca de R$ 7,79 trilhões.

Em um primeiro momento, uma das frentes que recebeu os cortes nos gastos foi a ajuda externa que os Estados Unidos promoviam a diversos países, assim como nas contribuições para agências internacionais. Tal medida gerou críticas em todo o mundo, pois essa ajuda era crucial na promoção dos direitos humanos em nações pobres ou vitimadas pela guerra.

Agora, os trabalhos na empreitada pelo corte de gastos se voltaram para a máquina pública interna dos Estados Unidos, e um dos alvos é o Departamento de Estado. Documentos obtidos pela imprensa norte-americana e conversas com fontes dentro do governo indicam que há planos para fechar consulados do país no exterior ainda no meio do ano - e, por consequência, promover a demissão dos trabalhadores desses escritórios.

Uma lista, que o site Politico teve acesso, mostra os potenciais consulados que devem ser fechados: seriam quatro na França, três na Alemanha, um na Itália, um em Portugal e um no Brasil, o de Belo Horizonte.

Atualmente, a capital mineira abriga um escritório de representação diplomática dos EUA no Brasil. A estrutura possui menos atribuições que os quatro consulados-gerais espalhados pelo país: em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e no Recife. Em Belo Horizonte, por exemplo, não são oferecido serviços consulares nem são feitas solicitações de visto.

Ainda assim, o escritório desempenha um papel importante no intercâmbio entre os Estados Unidos e Minas Gerais, conforme é dito no próprio site da embaixada. “O Escritório da Embaixada dos EUA em Belo Horizonte foi estabelecido para construir um maior entendimento entre os Estados Unidos e Minas Gerais e para expandir os fortes laços de amizade entre as duas nações”, diz o texto.

A reportagem entrou em contato com a Embaixada dos EUA em Brasília por e-mail e aguarda resposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia