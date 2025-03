Posse de Gleisi tem superlotação e até leque

O PT entrou com tudo para fortalecer Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. Além de lotar o Salão Nobre, no segundo andar do Palácio do Planalto, e gerar filas imensas na entrada, o partido distribuiu leques com o nome da nova ministra.

Os leques vermelhos, com o nome de Gleisi, estrela do PT e frase de Guimarães Rosa (“O que ela quer da gente é coragem”), remetiam a campanha eleitoral.

É uma demonstração de prestígio e apoio dos petistas depois que a indicação da ministra foi bastante criticada inclusive por integrantes do governo, que temem seu estilo mais combativo no comando das relações institucionais.