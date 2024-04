Na terceira passagem por Minas Gerais neste mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de cerimônia de inauguração da empresa de biomedicamentos Biomm, na manhã desta sexta-feira (26/4) em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A empresa será responsável pela retomada da produção de insulina glargina em território nacional.

Acompanhado pela ministra da saúde, Nísia Trindade; e pelos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP); Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); e da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), o presidente visitou as instalações da companhia, que pretende produzir insulina glargina para suprir 80% da demanda interna.

Também fez parte da cerimônia o conselheiro da Biomm e ex-ministro de Lula nos primeiros mandatos na presidência, Walfrido Mares Guia.

Lucas Kallas é um dos investiodores da nova fábrica de insulina em Minas Gerais Divulgação



A planta industrial de Nova Lima tem 12 mil metros quadrados de área construída e deve criar 300 empregos diretos e 1,2 mil indiretos. O investimento do governo federal na obra foi anunciado pela ministra Nísia Trindade em passagem por BH em fevereiro e gira na casa de R$ 1 bilhão.

Os empresários Daniel Vorcaro e Lucas Kallas se tornaram acionistas da empresa. Desde então, as ações da farmacêutica mineira valorizaram 67%, com o anúncio na semana passada de que a Biomm vai trazer para o Brasil um similar do Ozempic, medicamento aprovado para o tratamento do diabetes 2.

O empresário Daniel Vorcaro também é um dos investidores da nova fábrica de insulina inaugurada por Lula Divulgação

A insulina é o medicamento essencial para o controle da diabetes, doença crônica que atinge dezenas de milhões de brasileiros. De acordo com dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) publicada em novembro do ano passado, 10,2% da população do país vive com diabetes.