O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (26/4). Sem sair da pista, Lula entrou em um helicóptero da Força Aérea Brasileira em direção a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde participa de um evento.

O presidente chegou ao lado da primeira-dama Janja, mas não foi recebido por aliados, que seguiram direto para Nova Lima. Lá, Lula participa da cerimônia que marca a retomada da produção de insulina no Brasil, a partir da inauguração da planta de produção da Biomm.

Conforme a agenda oficial, são esperadas a ministra da Saúde, Nísia Trindade; a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Sales; e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Divergência com Zema

Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apresentaram versões diferentes sobre a visita do presidente ao estado.

Oficialmente, nenhum convite de Lula chegou ao Palácio Tiradentes, apesar de a Secretária de Comunicação do Governo Federal (Secom) confirmar o envio.

Terceira vez em Minas

Esta é a terceira visita de Lula a Minas Gerais neste ano, depois de se ausentar em 2023. As outras foram em Belo Horizonte e Serra do Salitre, no Alto Paranaíba.