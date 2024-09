O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que pediu ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para “parar de falar mal” dele. Lula participou da entrega das obras de ampliação do Hospital das Clínicas. Zema não compareceu.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Eu tenho relação com o Zema. Sei que ele é de outro partido e que às vezes ele falava mal de mim. Um dia eu falei com ele, que era para parar de falar mal porque a gente precisava trabalhar junto. Quando chamo um governador para conversar, não estou preocupado se ele gosta de mim, não quero casar, estou querendo apenas cuidar deste país e das cidades”, afirmou Lula em entrevista concedida à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia.







O presidente também aproveitou para alfinetar seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), alegando que ele passou a maior parte de seu mandato só recebendo os governadores que gostava.

Recife: João Campos marca 74% e venceria disputa no Recife em 1º turno

São Paulo: '7 de Setembro vai definir voto bolsonarista', diz publicitário

Gabriel Azevedo promete restaurantes populares em todas regionais de BH





“Eu tenho um jeito de governar diferente do governo anterior. O governo passado só conversava com quem ele gostava. Ele passou quatro anos sem receber 90% dos governadores em Brasília. Quando ele visitava um estado, não comunicava o governador. Não tenho esse padrão. Aqui tive relações com o Aécio, que era oposição a mim”, disse Lula, se referindo ao ex-governador de Minas e hoje deputado federal Aécio Neves (PSDB).

Bolsonaro está em Minas Gerais fazendo campanha para seus candidatos em Santa Luzia e Contagem e agora à noite participa do comício do deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL).