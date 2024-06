Apoiadores já aguardam a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O presidente participa, ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT), da cerimônia de inauguração do Viaduto Roza Cabinda na tarde desta sexta-feira (28/6). Nesta manhã, o chefe do Executivo federal esteve em Belo Horizonte





Com extensão de 360 metros, o viaduto sobre a linha férrea na Rua Benjamin Constant começou a ser construído em 15 de maio do ano passado e conta com uma alça de acesso à Avenida Francisco Bernardino.





Promessa antiga para a cidade, mas que empacou por falta de investimentos e vontade política, o viaduto é inaugurado na gestão petista com recursos de convênio firmado, ainda em 2011, com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para as obras de transposição rodoferroviária.





A assessoria do Planalto diz que as obras custaram R$ 20 milhões, sendo que 80% do valor vieram do governo federal.





Quem foi Roza Cabinda?





Roza Cabinda foi a primeira negra que utilizou a Justiça para obter sua liberdade em Juiz de Fora, em 2 de julho de 1873. Com base na Lei do “Ventre Livre”, a escrava do comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld decidiu obter a alforria mediante a oferta de indenização.





Além do viaduto, Roza dá seu nome a uma medalha criada no município em 2018 e idealizada por coletivos feministas locais para ser outorgada apenas a mulheres por seus feitos na sociedade.





Lula assinará duas ordens de serviço para o início da revitalização da BR-267 (entre Leopoldina e Juiz de Fora e entre Juiz de Fora e Bom Jardim de Minas) e da BR-499, em Santos Dumont. O investimento será de aproximadamente R$ 90 milhões, segundo o Ministério dos Transportes.