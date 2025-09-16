Bolsonaro passará a noite em observação após crise com vômito, diz Flávio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar a noite desta terça-feira (16/9) internado no hospital DF Star, em observação, após sofrer crise com soluços, falta de ar e vômito. A informação foi dada à imprensa pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que visitou o pai no quarto.

De acordo com o filho, o ex-presidente está com aparência abatida e desidratado, mas estável. Ele foi levado às presas para o hospital por volta das 16h desta terça, escoltado por viaturas e agentes da Polícia Penal, já que cumpre pena em regime domiciliar.

“Hoje foi um episódio mais drástico em que o soluço dele foi aumentando. Às vezes pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de vômito a jato, com força, e ficou quase dez segundos sem respirar”, disse o senador.

“Graças a Deus, a Michelle [Bolsonaro] estava dele, conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele [Bolsonaro] me disse é que vai precisar passar a noite em observação”, acrescentou.

O ex-presidente recebeu ao menos uma bolsa de soro para ajudar com a hidratação. Ele está acompanhado pela esposa, Michelle Bolsonaro, que o levou ao hospital.

Senador pede “trégua” ao “terrorista”

Flávio atribuiu a recente crise de saúde de Bolsonaro ao estresse causado pelas medidas judiciais que enfrenta, como a condenação a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Também citou a facada que o ex-presidente recebeu em 2018, durante um atentado à sua vida, que deixou sequelas no abdômen.

Sem citar o nome, mas em referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do caso que levou à condenação do pai, o senador Flávio Bolsonaro pediu uma “trégua” ao “terrorista” por conta da saúde do ex-presidente.

“Eu queria fazer um pedido de público aqui. Até terrorista dá trégua em uma guerra. Então, eu quero pedir para o terrorista dar uma pausa um pouco. Deixa as instituições voltarem a funcionar”, declarou.

Ainda não há previsão de alta, mas Flávio disse esperar que Bolsonaro seja liberado nesta quarta-feira (17/9).