Bolsonaro não tem previsão de alta, diz deputado

O deputado Evair de Melo (Progressistas-ES) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem previsão de alta. Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star na tarde desta terça-feira (16/9) com crises de soluços e pressão baixa.

Melo afirmou que a equipe médica de São Paulo, responsável pela assistência a Bolsonaro, está em deslocamento para Brasília para acompanhar o quadro de saúde. “Ele está sendo estabilizado. Ainda é muito cedo para dizer. Depois da cirurgia em decorrência da facada que ele tomou, piorou muito. Presenciamos essa fadiga dele, apesar da força monstruosa que (ele) tem”, disse.

Tudo indica que o ex-presidente, que cumpre pena em regime domiciliar, ficará um tempo “razoável” no hospital, informou o parlamentar. “Não é uma simples consulta. A partir de agora, as informações oficiais serão dadas por Michelle Bolsonaro ou por Flávio Bolsonaro", completou.

