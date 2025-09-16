Assine
HOSPITAL

Bolsonaro não tem previsão de alta, diz deputado

Ex-presidente deu entrada no Hospital DF Star na tarde desta terça-feira (16/9) com crises de soluços e pressão baixa

Darcianne Diogo
Darcianne Diogo
Repórter
16/09/2025 19:34

O ex-presidente brasileiro (2019-2022) Jair Bolsonaro (C) chega acompanhado de seu filho Jair Renan Bolsonaro (E) ao hospital DF Star, em Brasília, em 14 de setembro de 2025
O ex-presidente brasileiro (2019-2022) Jair Bolsonaro (C) chega acompanhado de seu filho Jair Renan Bolsonaro (E) ao hospital DF Star, em Brasília, em 14 de setembro de 2025 crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O deputado Evair de Melo (Progressistas-ES) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem previsão de alta. Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star na tarde desta terça-feira (16/9) com crises de soluços e pressão baixa.

Melo afirmou que a equipe médica de São Paulo, responsável pela assistência a Bolsonaro, está em deslocamento para Brasília para acompanhar o quadro de saúde. “Ele está sendo estabilizado. Ainda é muito cedo para dizer. Depois da cirurgia em decorrência da facada que ele tomou, piorou muito. Presenciamos essa fadiga dele, apesar da força monstruosa que (ele) tem”, disse.

Tudo indica que o ex-presidente, que cumpre pena em regime domiciliar, ficará um tempo “razoável” no hospital, informou o parlamentar. “Não é uma simples consulta. A partir de agora, as informações oficiais serão dadas por Michelle Bolsonaro ou por Flávio Bolsonaro", completou.

