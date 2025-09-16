Bolsonaro passa mal e é hospitalizado; Flávio pede orações

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro teve que deixar a prisão domiciliar na tarde desta terça-feira (16/9) para visitar um hospital. Segundo o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, o político de 70 anos passou mal.

Conforme o senador pelo PL do Rio de Janeiro, Bolsonaro teve “crise forte de soluço, vômito e pressão baixa”. Ele foi encaminhado ao DF Star, em Brasília. O ex-presidente tinha visitado o hospital no domingo (14) para um procedimento estético em que removeu lesões na pele.

Em post nas redes sociais, Flávio Bolsonaro pediu orações para que o estado do pai não seja grave.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, diz a postagem.

Bolsonaro de volta ao hospital

Conforme o boletim médico do DF Star, Bolsonaro realizou exames laboratoriais, de imagem e retirou lesões cutâneas no domingo.

Os exames apontaram que o ex-presidente está com anemia por deficiência de ferro. Ainda foi indicada uma imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração.

