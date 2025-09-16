Carlos diz que Bolsonaro investiga possível câncer: 'Agoniante'

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nessa segunda-feira (15/9), que a saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é "delicada". "Tiraram sete pedaços profundos de pele nele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali", disse Carlos, em live realizada ao lado do senador Magno Malta (PL-ES).

"Cada dia come menos, descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue, uma possibilidade de nova hérnia surgindo nele, mas é algo inicial, ainda não pode afirmar nada", acrescentou o vereador. Carlos também destacou que o pai tem vômitos e soluços constantes. "Uma coisa agoniante, eu não sei como ele consegue ficar com isso", frisou.

Carlos ainda elogiou o cuidado que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tem com o pai e a chamou de "guerreira". "E a gente fica tentando estar do lado para tentar ajudar de algum jeito. Eu, Flávio, Renan. O Eduardo lá de longe não pode falar com a gente. Mas é fé e tentar preencher espaço do coração dele aí, para que ele sofra o mínimo possível", disse.

Magno Malta, por sua vez, pediu orações ao ex-presidente. "Bolsonaro precisa ser o alvo das nossas orações", afirmou.

Cirurgia

Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico para remover lesões na pele no domingo (14/9). Boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star informou que o ex-presidente foi admitido na unidade de saúde as 8h, para realização de exames laboratoriais, exame de imagem e retirada cirúrgica de lesões cutâneas.

"Os exames laboratoriais evidenciaram quadro de anemia por deficiência de ferro e a tomografia de tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O procedimento cirúrgico foi realizado sob anestesia local e sedação, e transcorreu sem intercorrências. Foi realizada a exerése marginal de oito lesões de pele, localizadas no tronco e no membro superior direito", diz o texto.

Bolsonaro recebeu reposição de ferro por via endovenosa. Nos próximos dias, será disponibilizado o resultado anatomopatológico das lesões da pele para definição diagnóstica e avaliação de necessidade de complementação terapêutica. O ex-presidente deve seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncospiração.

