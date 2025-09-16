Magno Malta: 'Bolsonaro precisa ser o alvo de nossas orações'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Magno Malta (PL-ES) pediu orações ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma transmissão ao vivo realizada na segunda-feira (15/9), ao lado do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). O gesto ocorreu após a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

“Você que está entristecido como nós, está com um luto no coração, triste de ver a tristeza do Bolsonaro diante de uma mentira, de uma injustiça, convido você a orar com a gente”, disse Malta durante a transmissão, em que ele e Carlos se uniram em oração.

Na mesma live, o vereador afirmou que a saúde do pai é “delicada” e citou exames recentes. “Tiraram sete pedaços profundos de pele nele para ver a possibilidade de averiguação de um câncer ali”, relatou. Segundo Carlos, o ex-presidente tem apresentado sintomas como falta de apetite, anemia por deficiência de ferro, além de vômitos e soluços constantes.

“Cada dia come menos, descobriu-se hoje que ele está com problema de falta de ferro no sangue, uma possibilidade de nova hérnia surgindo nele, mas é algo inicial, ainda não pode afirmar nada”, acrescentou.

O vereador ainda afirmou que ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem sido "uma guerreira" no acompanhamento do tratamento do ex-presidente. “Ela é uma guerreira. E a gente fica tentando estar do lado para ajudar de algum jeito. Eu, Flávio, Renan. O Eduardo, lá de longe, não pode falar com a gente. Mas é fé e tentar preencher o espaço do coração dele, para que ele sofra o mínimo possível”, afirmou.

No domingo (14/9), Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico no Hospital DF Star, em Brasília, para retirada de lesões na pele. Segundo boletim médico, foram removidas oito lesões localizadas no tronco e no braço direito, em operação realizada sob anestesia local e sedação. O texto informou ainda que exames laboratoriais detectaram anemia por deficiência de ferro e que a tomografia apontou resquícios de uma pneumonia recente.

O ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa e deve seguir em tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e medidas preventivas contra broncoaspiração. O resultado da biópsia das lesões será divulgado nos próximos dias para avaliação da necessidade de terapias adicionais.

Bolsonaro condenado

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por participação na tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2022.

A Primeira Turma acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e declarou a responsabilidade dos réus pelos seguintes delitos (lista geral aplicada a boa parte do grupo; em alguns casos houve variação conforme o réu):

tentativa de golpe de Estado;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

organização criminosa armada;

dano qualificado por violência ou grave ameaça;

deterioração de patrimônio tombado.

Quem são os condenados e quais as penas aplicadas?