Carlos depois de visitar Bolsonaro: "Tá magro, dói demais ver tudo isso"

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta sexta-feira (29/8) para criticar a prisão domiciliar do pai — o ex-presidente Jair Bolsonaro — decretada em 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-chefe do Executivo nacional também está com tornozeleira eletrônica desde 18 de julho.

As medidas em desfavor de Bolsonaro ocorrem na esteira de um inquérito que indiciou o político por tentativa de golpe de Estado e atentado violento à democracia.

"Estava com saudade de visitar meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana (...). O velho está magro, não tem vontade de se alimentar (...). Dói demais ver tudo isso (...)", escreveu o político em suas redes sociais.

- Estava com saudade de visitar meu pai, mesmo tendo passado apenas uma semana desde a última vez. Hoje tive novamente a oportunidade de estar com ele em sua prisão domiciliar ilegal e desumana, ficando um pouco ao seu lado - às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio.



-… pic.twitter.com/yqcUxNExgy — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 29, 2025

Na terça-feira (26/8), Alexandre de Moraes determinou o reforço da vigilância no entorno da residência de Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília, após a Polícia Federal (PF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontarem a possibilidade de o ex-mandatário tentar ingressar na Embaixada dos Estados Unidos a fim de pedir asilo político.

Relatório da Polícia Federal aponta que Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) atuaram de forma a interferir no andamento do processo da trama golpista. Os dois foram indiciados por coação no curso do processo. Segundo os investigadores, eles teriam usado das sanções aplicadas pelos Estados Unidos para tentar fragilizar a ação penal contra os envolvidos na trama golpista.

Agora, a PGR deverá decidir se apresenta ou não denúncia contra Jair e Eduardo Bolsonaro, o que pode abrir mais uma frente de ação penal contra o ex-presidente, às vésperas do julgamento do chamado “núcleo 1” da tentativa de golpe de Estado, marcado para a próxima terça-feira (2/9).