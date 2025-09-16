Médicos de SP vão a Brasília para acompanhar Bolsonaro: 'Urgência'

A equipe médica de São Paulo responsável pelo acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro (PL) está em deslocamento para Brasília para acompanhar a situação do ex-presidente, informou o deputado Evair de Melo (Progressistas). Bolsonaro deu entrada no Hospital DF Star, na tarde desta terça-feira (16/9), com crises de soluços e pressão baixa.

Na porta do hospital, o parlamentar falou sobre o quadro de saúde do ex-presidente. “O soluço se intensificou e ele (Bolsonaro) apresentou vômito. É uma situação que vem desde a cirurgia. Essa constância dos vômitos está o levando à fraqueza e à anemia. Nesta madrugada ele já começou a passar mal. Os próprios médicos de Brasília o encaminharam à emergência”, afirmou.

A equipe de São Paulo informou estar em deslocamento para o hospital para assistir a situação de perto. Questionado se o resultado do julgamento teria interferido na saúde do ex-presidente, Evair concordou. “Ter acompanhado o massacre sabendo da inocência e consciência naturalmente tem impacto emocional em qualquer um de nós", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar e foi trazido ao hospital pela Polícia Penal. Até as 17h20 desta terça-feira, ele seguia internado.