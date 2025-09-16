Assine
INDENIZAÇÃO

Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão por falas racistas

Ex-presidente terá que pagar indenização por comparar cabelo crespo de um apoiador com um 'criatório de baratas'

16/09/2025 15:24

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes.
Ex-presidente Jair Bolsonaro é obrigado a pagar R$ 1 milhão por falas racistas crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado nesta terça-feira (16/9) por unanimidade a pagar indenização de R$ 1 milhão por falas racistas feitas durante o exercício do cargo de presidente. A União também foi condenada. A decisão foi tomada pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A condenação é por dano moral coletivo.

O processo foi movido pelo Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública da União, contra Bolsonaro e a União. A ação foi ajuizada em julho de 2021. Além da indenização, a Justiça também determinou a retirarada das redes sociais o conteúdo de cunho "discriminatório e intolerante".

Em 8 de julho de 2021, Bolsonaro, aos risos, comparou o cabelo crespo de uma pessoa negra a um "criatório de baratas". Segundo o processo, ele estava ciente de que estava sendo filmado e que o vídeo circularia em redes sociais. Em seguida, o então presidente afirmou: "Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos", em referência ao vermífugo que recomendava para o tratamento da Covid-19.

Segundo o MPF, manifestações contendo estereótipos raciais violam normas internacionais e constitucionais e caracterizam discriminação.

Condenação por tentativa de golpe

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado por tentativa de golpe de Estado e mais outros quatro crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Correio tenta contato com a defesa de Bolsonaro, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

