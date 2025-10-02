Carlos intensifica ataques à direita por silêncio sobre prisão de Bolsonaro
Vereador do Rio publica diariamente críticas ao que chama de omissão de aliados e cobra união em defesa de Jair Bolsonaro
compartilheSIGA
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem usado suas redes sociais para cobrar, diariamente, a “união da direita” em defesa do pai. Desde o final de setembro, ele vem publicando mensagens em tom de ataque a políticos que, segundo ele, se mantêm “em silêncio” diante da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.
Nesta quinta-feira (2/9), Carlos escreveu no X (antigo Twitter): “Mais um dia de Jair Bolsonaro preso ilegalmente e a ‘união da direita’ segue MUDA!”. Um dia antes, havia postado “#LibertemBolsonaro” e, na mesma rede, acusou de promoverem “tortura” contra o ex-presidente.
- Carlos sobre Bolsonaro: 'Torturado e assassinado lentamente'
- Carlos Bolsonaro chama prisão de 'tortura', mas pai a defendia
- Carlos diz que Bolsonaro enfrenta crise "intensa" de soluços e vômitos
“Jair Bolsonaro segue preso, mesmo sem denúncia, banido das redes sociais, impedido de se comunicar livremente. É torturado, vigiado covardemente, definhando dia após dia, sendo assassinado lentamente com requintes de crueldade [...]”, escreveu.
- Mais um dia de Jair Bolsonaro preso ilegalmente e a “união da direita” segue MUDA!— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 2, 2025
October 1, 2025
- Jair Bolsonaro segue preso, mesmo sem denúncia, banido das redes sociais, impedido de se comunicar livremente. É torturado, vigiado covardemente, definhando dia após dia, sendo assassinado lentamente com requintes de crueldade, propositalmente colocado em um inferno físico e…— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 1, 2025
Leia Mais
O vereador também vem cobrando uma reação de lideranças que se autodeclaram democráticas ou de direita. Em 30 de setembro, publicou: “Ainda esperando os ‘medalhões da democracia’ e o pessoal da ‘união da direita’ se pronunciarem diante de mais de 100 horas da prisão ilegal do Presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros absurdos dos últimos dias. Até agora, absolutamente nada! É tudo coincidência… permitida!”.
- Ainda esperando os “medalhões da democracia” e o pessoal da “união da direita” se pronunciarem diante de mais de mais de 100 horas da PRISÃO ILEGAL do Presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros absurdos dos últimos dias. Até agora, absolutamente nada! É tudo coincidência……— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 30, 2025
Nos últimos dias, Carlos também chegou a afirmar que “todos os que se dizem de direita e não se pronunciaram diante da continuidade da prisão, censura e destruição psicológica, física e eleitoral da maior potência política do país estão, fatidicamente, alinhados com o sistema para aniquilar Jair Bolsonaro e se beneficiar com sua morte”.
- São quase 60 dias preso, mais 60 dias de tornozeleira eletrônica, incomunicável, censurado nas redes sociais e vigiado por agentes do Estado 24 horas por dia. Já se passaram mais de 120 horas em que Jair Bolsonaro continua sendo torturado, enquanto as cautelares utilizadas para… pic.twitter.com/FOSCQk3Sxx— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 29, 2025
Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?
- A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada em 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que apura apoio financeiro do ex-presidente ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante estadia nos Estados Unidos;
- Deputado federal licenciado, Eduardo se mudou para os EUA em março, onde participa de ações contra autoridades brasileiras. Ele chegou a se gabar de ter influenciado Donald Trump a adotar sanções contra o Brasil, como sobretaxa a exportações e sanções a ministros do STF;
- O ex-presidente admitiu ter transferido R$ 2 milhões para custear a permanência do filho, da nora e dos netos nos Estados Unidos, informação confirmada em depoimento à Polícia Federal;
- Antes da prisão domiciliar, em 18 de julho, Bolsonaro já havia recebido restrições: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de usar as redes sociais e de sair de casa à noite e nos fins de semana.