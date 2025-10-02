Carlos intensifica ataques à direita por silêncio sobre prisão de Bolsonaro

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem usado suas redes sociais para cobrar, diariamente, a “união da direita” em defesa do pai. Desde o final de setembro, ele vem publicando mensagens em tom de ataque a políticos que, segundo ele, se mantêm “em silêncio” diante da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

Nesta quinta-feira (2/9), Carlos escreveu no X (antigo Twitter): “Mais um dia de Jair Bolsonaro preso ilegalmente e a ‘união da direita’ segue MUDA!”. Um dia antes, havia postado “#LibertemBolsonaro” e, na mesma rede, acusou de promoverem “tortura” contra o ex-presidente.

“Jair Bolsonaro segue preso, mesmo sem denúncia, banido das redes sociais, impedido de se comunicar livremente. É torturado, vigiado covardemente, definhando dia após dia, sendo assassinado lentamente com requintes de crueldade [...]”, escreveu.

O vereador também vem cobrando uma reação de lideranças que se autodeclaram democráticas ou de direita. Em 30 de setembro, publicou: “Ainda esperando os ‘medalhões da democracia’ e o pessoal da ‘união da direita’ se pronunciarem diante de mais de 100 horas da prisão ilegal do Presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros absurdos dos últimos dias. Até agora, absolutamente nada! É tudo coincidência… permitida!”.

Nos últimos dias, Carlos também chegou a afirmar que “todos os que se dizem de direita e não se pronunciaram diante da continuidade da prisão, censura e destruição psicológica, física e eleitoral da maior potência política do país estão, fatidicamente, alinhados com o sistema para aniquilar Jair Bolsonaro e se beneficiar com sua morte”.

