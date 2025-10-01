Assine
overlay
Início Política
FILHO DO EX-PRESIDENTE

Carlos sobre Bolsonaro: 'Torturado e assassinado lentamente'

Declaração do vereador contrasta com histórico do pai, que já exaltou o torturador Brilhante Ustra e defendeu publicamente a prática da tortura

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
01/10/2025 10:30

compartilhe

Siga no
x
Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'
Carlos sobre Bolsonaro: 'Torturado e assassinado lentamente' crédito: Redes Sociais

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ) voltou a criticar, nesta quarta-feira (1º/10), a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar desde agosto. Em publicação no X (antigo Twitter), o filho 02 do ex-presidente afirmou que o pai está sendo submetido a um processo de "tortura psicológica e física".

"Jair Bolsonaro segue preso, mesmo sem denúncia, banido das redes sociais, impedido de se comunicar livremente. É torturado, vigiado covardemente, definhando dia após dia, sendo assassinado lentamente com requintes de crueldade, propositalmente colocado em um inferno físico e psicológico!", escreveu. 

Carlos ainda elevou o tom ao criticar quem, segundo ele, se cala diante do que considera abusos. "Quem ainda considera esses absurdos algo normal - e silencia diante dos arroubos contra a lei - bom sujeito não é!", completou.

A declaração, contudo, chama atenção pelo contraste com a trajetória política do próprio Bolsonaro, que já exaltou a ditadura militar e defendeu publicamente a tortura. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu em 2016, quando, durante a votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), o então deputado federal homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador, e o chamou de “o pavor de Dilma”.

Leia Mais

As declarações, porém, não se restringem ao período recente. Em 1999, em entrevista a um programa de televisão, Bolsonaro afirmou ser favorável à tortura ao comentar o caso de um depoente que se recusara a responder perguntas em uma CPI.

“Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso: pau de arara. Funciona! Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também”, disse à época.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por que Bolsonaro está em prisão domiciliar?

 

A declaração, contudo, chama atenção pelo contraste com a trajetória política do próprio Bolsonaro, que já exaltou a ditadura militar e defendeu publicamente a tortura. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu em 2016, quando, durante a votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), o então deputado federal homenageou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador, e o chamou de “o pavor de Dilma”.

Tópicos relacionados:

carlos-bolsonaro dilma-rousseff eduardo-bolsonaro jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay