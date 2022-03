Bolsonaro elogia coronel condenado por tortura: 'Lutou por democracia'

Jair Bolsonaro e parceiros durante discurso neste domingo, em Brasília (foto: Reprodução/Partido Liberal) Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) fez neste domingo (27/03) nova referência a Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado do Exército Brasileiro condenado em segunda instância por tortura e outros crimes em 1971, durante a ditadura militar. Bolsonaro, em discurso que se lançou como pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano , em outubro de 2022, disse que Ustra foi um "velho amigo, que lutou por democracia".









- Leia: "O que me moveu buscar aquele objetivo foi uma reeleição de uma pessoa que não tinha qualquer carisma, que a gente não consegue entender como teve, dentro do TSE, tanto voto. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como todos parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo, que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento", afirmou.- Leia: Ao lado de Collor, Bolsonaro diz que tem tudo pra mudar o destino do Brasil









"A história não se pode mudar. A história é uma só, e ela foi benéfica conosco, e aquela pessoa eu tinha, por dever de consciência, apresentar", declarou Bolsonaro, neste domingo, no evento em Brasília, organizado pelo PL. Ustra, que negava torturar pessoas mesmo com a condenação, morreu em outubro de 2015, aos 83 anos, vítima de câncer.





Posteriormente, Bolsonaro disse que, atualmente, defende o país de uma ditadura e que o atual governo não dá margem para a corrupção. Ao falar a respeito, no discurso de cerca de 28 minutos, o presidente relembrou que flexibilizou a arma de fogo entre a população brasileira.





"Geralmente, as ditaduras, ou quase sempre, começam no Poder Executivo. Eu nunca vi o Legislativo dar golpe, ou o Judiciário dar golpe, eu nunca vi. Sempre, no mundo afora, os golpes vêm pelo Executivo. E primeiro se desarma a população de bem, o nosso governo age na contramão disso. Não tem nada para acusar o governo, que nós estaríamos buscando censurar o nosso povo ou censurar a mídia brasileira. Nós, com o que tínhamos, de legislação aprovada, ampliamos a posse e o porte de armas de fogo para o cidadão de bem", disse Bolsonaro.