Manifestação pró-Lula ocupa o Mercado Central de BH

Manifestação começou no Mercado Central de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Centenas de pessoas se encontraram na manhã deste domingo (27/3) no Centro de Belo Horizonte para manifestar em favor da eleição do ex-presidente Lula mais uma vez para presidente da República.O ato foi convocado por aplicativos de mensagem, pedindo sigilo para não estragar a surpresa, inclusive recomendando que os participantes não usassem roupas vermelhas ou com símbolos em referência ao Partido do Trabalhadores (PT) ou a Lula.O grupo primeiro lotou os corredores do Mercado Central, onde os seguranças tentaram impedir a manifestação, mas sem sucesso. Depois, os manifestantes saíram pela Avenida Augusto de Lima e ocuparam a praça Raul Soares. Na praça, a intenção era abrir um bandeirão com os dizeres "Lula presidente do Brasil", mas o responsável por levar a peça acabou não chegando. Uma faixa de "Fora, Bolsonaro" foi aberta.



O trompetista Fabiano Leitão puxou o coro de "olê, olê, olê, olá, Lula", e "Brasil, urgente, Lula presidente". A reunião em BH é o lançamento dos Lulaços que a partir de agora devem ocorrer em diversas partes do país, como já aconteceu em outros anos eleitorais.



Por volta das 11h30, o ato foi encerrado.





Grupo tomou as ruas do Centro de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)