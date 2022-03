TSE atende partido de Bolsonaro e proíbe atos políticos no Lollapalooza

Pabllo Vittar com bandeira de Lula durante show na sexta-feira no Lollapalooza (foto: Reprodução/Multishow)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou, neste domingo (27/03), pedido do Partido Liberal (PL), partido de Jair Bolsonaro (PL), para proibir manifestações políticas no Lollapalooza Brasil , festival de música que acontece na cidade de São Paulo entre a última sexta-feira (25) e este domingo. O presidente da República foi o principal alvo das manifestações, com xingamentos e gritos contrários da plateia e de artistas diversos.