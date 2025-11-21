Filhos de Bolsonaro reforçam imagem de um pai adoentado

Enquanto a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF que seja concedida a ele uma prisão domiciliar humanitária para cumprir pena no processo da tentativa de golpe, os filhos do ex-presidente reforçam nas redes sociais a imagem de um pai adoentado.

“Estou com meu pai e jamais o vi como está”, escreveu nesta sexta-feira, 21, Carlos Bolsonaro. O vereador do Rio usou as redes sociais escrevendo em inglês e português para afirmar que as condições de saúde de Jair Bolsonaro se deterioraram.

Na mesma linha, Flávio Bolsonaro convocou os bolsonaristas a fazerem uma vigília em frente ao condomínio do ex-presidente em Brasília. “É para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia ao país”, disse o senador em um vídeo no X. Mais cedo, em entrevista na TV, ele disse que os soluços do pai pioraram nas últimas 24 horas.

Enquanto aguardam a provável prisão de Bolsonaro em regime fechado, seus filhos têm aumentado o apelo emocional nas redes. Ainda nesta tarde, Carlos publicou um vídeo do sobrinho, filho de Eduardo Bolsonaro, dizendo que gostaria de falar com ele ao telefone.

“É um misto de sentimentos. Ao mesmo tempo em que me alegra vê-lo tão espontâneo, penso no que passa pela cabeça do meu irmão — porque seu filho talvez nunca mais veja o próprio avô. É difícil organizar de forma clara tudo o que está acontecendo. É simplesmente doloroso”, escreveu.