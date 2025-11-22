Assine
overlay
Início Política
BOLSONARO NA PRISÃO

Prisão preventiva de Bolsonaro ocorreu por convocação de vigília em frente a condomínio

Publicidade
Carregando...
MH
MARIANNA HOLANDA
MH
MARIANNA HOLANDA
Repórter
22/11/2025 08:27

compartilhe

SIGA
x
Emocionado, Jair Bolsonaro chora em evento militar no Rio de Janeiro, em novembro de 2021
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado, 22 de novembro crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) na madrugada deste sábado (22) ocorreu por causa da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, em frente ao condomínio do ex-presidente, de acordo com informações da polícia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo essas informações, Bolsonaro foi preso para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista. A prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública. 

O ex-presidente foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de um golpe de Estado. 

Leia Mais

Flávio Bolsonaro convocou pelas redes sociais uma vigília, à partir de sábado à noite, em frente ao condomínio do ex-presidente. Ele pediu orações e, com referências bíblicas, afirmou que era preciso pedir a Deus que aplique a sua Justiça. 

"Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo aí do celular, da sua casa? Eu te convido a lutar com a gente", disse. 

A prisão deste sábado ainda não é o cumprimento da pena, que depende do julgamento dos recursos finais de Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

O ex-presidente foi encaminhado à superintendência regional da Polícia Federal em Brasília, após a Polícia Federal buscá-lo em sua casa em Brasília, onde já cumpre prisão domiciliar pelo descumprimento de medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Tópicos relacionados:

flavio-bolsonaro jair-bolsonaro policia-federal prisao stf trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay