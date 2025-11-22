Prisão preventiva de Bolsonaro ocorreu por convocação de vigília em frente a condomínio

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) na madrugada deste sábado (22) ocorreu por causa da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, em frente ao condomínio do ex-presidente, de acordo com informações da polícia.



Segundo essas informações, Bolsonaro foi preso para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista. A prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública.



O ex-presidente foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de um golpe de Estado.



Flávio Bolsonaro convocou pelas redes sociais uma vigília, à partir de sábado à noite, em frente ao condomínio do ex-presidente. Ele pediu orações e, com referências bíblicas, afirmou que era preciso pedir a Deus que aplique a sua Justiça.



"Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo aí do celular, da sua casa? Eu te convido a lutar com a gente", disse.



A prisão deste sábado ainda não é o cumprimento da pena, que depende do julgamento dos recursos finais de Bolsonaro.

O ex-presidente foi encaminhado à superintendência regional da Polícia Federal em Brasília, após a Polícia Federal buscá-lo em sua casa em Brasília, onde já cumpre prisão domiciliar pelo descumprimento de medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.