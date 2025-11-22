Assine
Bolsonaro violou tornozeleira eletrônica pouco depois da meia-noite, diz Moraes

Alexandre de Moraes apontou risco de fuga de Bolsonaro e mandou prendê-lo preventivamente neste sábado

Redação
Redação
Repórter
22/11/2025 08:37

Bolsonaro violou tornozeleira eletrônica pouco depois da meia-noite, diz Moraes crédito: Platobr Politica

A ordem de prisão preventiva de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro, cumprida na manhã deste sábado, 22, considerou com indício de risco de fuga do ex-presidente uma violação da tornozeleira eletrônica dele à 0h08 deste sábado. Bolsonaro é monitorado pelo equipamento desde julho.

Na decisão, Moraes afirmou que a informação, comunicada ao Supremo pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal, “constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”.

O ministro destacou que o condomínio onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar está a cerca de 13 quilômetros do Setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde está a embaixada dos Estados Unidos. A distância, apontou Moraes, poderia ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro.

“Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país”.

