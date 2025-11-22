Prisão de Bolsonaro não teve algemas e exposição midiática; entenda motivo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal não usasse algemas nem expusesse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à mídia ao cumprir o mandado de prisão contra ele neste sábado (22/11).

Moraes também deixou a critério dos policiais encarregados do cumprimento do mandado o uso de armas e uniformes da corporação, orientando ainda os agentes a respeitarem a dignidade do ex-presidente.

"A autoridade policial responsável deverá cumprir o mandado no dia 22/11/2025, no período da manhã, observando que a medida deverá ser cumprida com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática, ficando a seu critério a utilização ou não de uniformes e respectivos armamentos necessários à execução da ordem", diz trecho do mandado de prisão.

O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto e foi levado pela PF após a decretação da prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública. Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado motivou a decisão.

A PF chegou à casa de Bolsonaro por volta de 6h, em comboio com ao menos cinco carros. O ex-presidente foi levado cerca de 20 minutos depois para a Superintendência da PF, onde ficará preso.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.