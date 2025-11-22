Assine
overlay
Início Política
BOLSONARO NA PRISÃO

Prisão de Bolsonaro não teve algemas e exposição midiática; entenda motivo

Ex-presidente foi detido preventivamente após convocação de vigília em frente ao seu condomínio, em Brasília, e violação de tornozeleira eletrônica

Publicidade
Carregando...
MH
MARIANNA HOLANDA
MH
MARIANNA HOLANDA
Repórter
22/11/2025 10:06

compartilhe

SIGA
x
Audiência de custódia, que determinará manutenção da prisão, de Jair Bolsonaro vai acontecer no início da tarde deste domingo (23/11), por videoconferência
Audiência de custódia, que determinará manutenção da prisão, de Jair Bolsonaro vai acontecer no início da tarde deste domingo (23/11), por videoconferência crédito: Reuters

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal não usasse algemas nem expusesse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à mídia ao cumprir o mandado de prisão contra ele neste sábado (22/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Moraes também deixou a critério dos policiais encarregados do cumprimento do mandado o uso de armas e uniformes da corporação, orientando ainda os agentes a respeitarem a dignidade do ex-presidente.

Leia Mais

"A autoridade policial responsável deverá cumprir o mandado no dia 22/11/2025, no período da manhã, observando que a medida deverá ser cumprida com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática, ficando a seu critério a utilização ou não de uniformes e respectivos armamentos necessários à execução da ordem", diz trecho do mandado de prisão.

O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto e foi levado pela PF após a decretação da prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública. Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado motivou a decisão.

A PF chegou à casa de Bolsonaro por volta de 6h, em comboio com ao menos cinco carros. O ex-presidente foi levado cerca de 20 minutos depois para a Superintendência da PF, onde ficará preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes jair-bolsonaro policia-federal prisao trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay