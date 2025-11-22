Assine
PRISÃO PREVENTIVA

Bolsonaro passará por audiência de custódia neste domingo (23)

Audiência deverá acontecer às 12h, por videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal onde Jair Bolsonaro está preso

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
22/11/2025 09:31

Jair Bolsonaro recebeu pena de 27 anos e 3 meses de reclusão e 124 dias-multa
Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22 de novembro crédito: Sergio Lima / AFP

A audiência de custódia que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai continuar preso está agendada para o início da tarde deste domingo (23/11). O ex-mandatário foi detido em casa, em Brasília, pela Polícia Federal, às 6h. Após a prisão, Bolsonaro foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde, como de praxe, passou por exame de corpo delito. A audiência deverá aconteceu às 12h, por videoconferência.

Bolsonaro está condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi detido preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores. Na decisão, que determinou a medida cautelar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou que o motivo foi a convocação para uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No documento, Moraes ainda afirma que a medida foi tomada para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista. A prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública.

Além disso, a decisão aponta que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, usada pelo ex-presidente, na madrugada deste sábado. “A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”, afirma o ministro.

Momentos antes da prisão, nessa sexta-feira (21/11), a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar. Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

