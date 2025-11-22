Assine
overlay
Início Política
PRISÃO

Prisão de Bolsonaro: Michelle diz não acreditar na "Justiça dos homens"

Pelas redes sociais, ex-primeira dama reagiu a prisão do marido. Jair Bolsonaro estava em casa, em Brasília, quando foi preso preventivamente pela Polícia Feder

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
22/11/2025 09:04

compartilhe

SIGA
x
Ao se anunciar disponível para 2026, Michelle Bolsonaro também quis sinalizar ao Centrão que, se o marido está fora do jogo eleitoral, ela não tem impedimentos
Após prisão de Jair Bolsonaro, ex-primeira dama afirmou que sua saúde está debilitada desde o atentado em setembro de 2018 crédito: EVARISTO SÁ/afp – 32/3/22

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), lamentou a prisão de Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (22/11). O ex-presidente foi detido em casa, em Brasília, pela Polícia Federal, às 6h. Pelas redes sociais, a líder do PL Mulheres afirmou que confia na “Justiça de Deus” e que a “Justiça humana, já não se sustenta”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores. Informações preliminares dão conta que o ex-presidente não reagiu a abordagem dos policiais. Além disso, a ex-primeira-dama não estava em casa, por isso não presenciou a detenção.

Leia Mais

Em sua publicação, Michelle relembrou o atentado contra o ex-mandatário durante a campanha eleitoral em setembro de 2018. “Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2028, quando meu marido foi vítima de uma facada, planejada para matá-lo”. 

Em nota, a PF disse que cumpriu mandado de prisão preventiva em cumprimento a uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que tem Alexandre de Moraes como relator do processo. O ministro citou risco de fuga e tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Ainda nessa sexta-feira (21/11), a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar.

Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo Michelle, a saúde do ex-presidente está fragilizada desde o episódio da facada. “Mas em Deus ele é forte. Ele é Grande, e eu o amo muito. Não deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, finaliza. 

Tópicos relacionados:

alexandres-de-moraes bolsonaro brasilia jair-bolsonaro policia-federal prisao stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay