Prisão de Bolsonaro: Michelle diz não acreditar na "Justiça dos homens"

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), lamentou a prisão de Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado (22/11). O ex-presidente foi detido em casa, em Brasília, pela Polícia Federal, às 6h. Pelas redes sociais, a líder do PL Mulheres afirmou que confia na “Justiça de Deus” e que a “Justiça humana, já não se sustenta”.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores. Informações preliminares dão conta que o ex-presidente não reagiu a abordagem dos policiais. Além disso, a ex-primeira-dama não estava em casa, por isso não presenciou a detenção.

Em sua publicação, Michelle relembrou o atentado contra o ex-mandatário durante a campanha eleitoral em setembro de 2018. “Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2028, quando meu marido foi vítima de uma facada, planejada para matá-lo”.

Em nota, a PF disse que cumpriu mandado de prisão preventiva em cumprimento a uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que tem Alexandre de Moraes como relator do processo. O ministro citou risco de fuga e tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Ainda nessa sexta-feira (21/11), a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar.

Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

Ainda segundo Michelle, a saúde do ex-presidente está fragilizada desde o episódio da facada. “Mas em Deus ele é forte. Ele é Grande, e eu o amo muito. Não deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, finaliza.