Os filhos, outra vez: Vigília convocada por Flávio precipitou prisão de Bolsonaro

A convocação de uma vigília diante do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, em Brasília, foi o motivo da prisão cautelar do ex-presidente neste sábado, 22. A vigília foi convocada por Flávio Bolsonaro em um vídeo divulgado na sexta-feira. A manifestação começaria nesta noite, às 19h, nas proximidades do condomínio onde o ex-presidente estava em prisão domiciliar.

“Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí da sua casa”, disse Flávio ao convocar a militância para a vigília. Ele continuou: “A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E, com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje”.

Não é a primeira vez que os filhos de Bolsonaro complicam sua vida. Moraes mandou colocar tornozeleira eletrônica em Bolsonaro em julho, em meio às investigações sobre as articulações de Eduardo Bolsonaro com o governo dos Estados Unidos por sanções contra o Brasil e o STF.

A prisão domiciliar do ex-presidente foi decretada por Moraes, em agosto, foi ordenada pelo ministro depois que Flávio e Carlos Bolsonaro divulgaram vídeos e fotos do pai, que estava proibido de aparecer nas redes sociais.