"Injustiça prevaleceu", diz Zema sobre prisão de Bolsonaro
Em redes sociais, o governador criticou a prisão e manifestou solidariedade à família do ex-presidente, preso nesta manhã (22/11)
O governador Romeu Zema (Novo) criticou na manhã deste sábado (22/11), em suas redes sociais, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
De acordo com o governador, a “ injustiça prevaleceu”. “O Brasil viu hoje o que já sabíamos: afastaram Jair Bolsonaro do convívio da família, de forma arbitrária e vergonhosa para nossa história”, afirmou Zema.
De acordo com o governador mineiro, “silenciar opositor não é Justiça, é abuso de poder”. Zema também manifestou solidariedade aos filhos e familiares do ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A prisão de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do ex-presidente no STF, sob alegação de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. O ex-presidente está em prisão domiciliar e usando tornozeleira desde agosto por ter violado as restrições impostas a ele durante o curso do julgamento, que o condenou.
No pedido de prisão, Moraes alega que Bolsonaro rompeu a tornozeleira nesta madrugada e poderia aproveitar a vigília convocada por um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na porta do condomínio onde o ex-presidente cumpre a prisão domiciliar, para fugir para a embaixada dos Estados Unidos.