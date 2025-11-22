"Injustiça prevaleceu", diz Zema sobre prisão de Bolsonaro

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) criticou na manhã deste sábado (22/11), em suas redes sociais, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o governador, a “ injustiça prevaleceu”. “O Brasil viu hoje o que já sabíamos: afastaram Jair Bolsonaro do convívio da família, de forma arbitrária e vergonhosa para nossa história”, afirmou Zema.

De acordo com o governador mineiro, “silenciar opositor não é Justiça, é abuso de poder”. Zema também manifestou solidariedade aos filhos e familiares do ex-presidente, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A prisão de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do ex-presidente no STF, sob alegação de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. O ex-presidente está em prisão domiciliar e usando tornozeleira desde agosto por ter violado as restrições impostas a ele durante o curso do julgamento, que o condenou.

No pedido de prisão, Moraes alega que Bolsonaro rompeu a tornozeleira nesta madrugada e poderia aproveitar a vigília convocada por um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na porta do condomínio onde o ex-presidente cumpre a prisão domiciliar, para fugir para a embaixada dos Estados Unidos.