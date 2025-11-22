Assine
'SALA DE ESTADO'

Sala da PF onde Bolsonaro deve ficar preso tem banheiro privativo

Ex-presidente foi preso por suspeita de violação da tornozeleira eletrônica e após divulgação de uma vigília em frente ao condomínio que mora, em Brasília

22/11/2025 11:29

Após prisão, Jair Bolsonaro foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal crédito: Platobr Politica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em espaço com cama, banheiro privativo e uma mesa. Na manhã desde sábado (22/11), por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a PF prendeu Bolsonaro preventivamente sob justificativa de garantia da ordem pública.

Uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite deste sábado, motivou a decisão. O ex-presidente estava em regime domiciliar desde 4 de agosto.

A sala na sede regional da PF em Brasília é reservada a autoridades e outras figuras públicas, caso do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, preso no ano passado por posse ilegal de arma de fogo durante operação da PF sobre a trama golpista.

A superintendência já abrigou políticos de peso envolvidos em escândalo no passado -entre outros, o senador Delcídio do Amaral (MS), o governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e o então juiz João Carlos Rocha Mattos.

