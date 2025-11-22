Assine
GOLPE DE ESTADO

Prisão de Bolsonaro: Malafaia chama Moraes de "ditador de toga"

O pastor classificou a decisão do ministro de "perseguição política". O ex-presidente foi preso na manhã de hoje por decisão do STF

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/11/2025 10:23

Malafia critica Alexandre de Moraes por prisão de Bolsonaro
Malafia critica Alexandre de Moraes por prisão de Bolsonaro crédito: BBC

O pastor Silas Malafaia, um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no meio evangélico, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “ditador de toga”. Moraes determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão do ex-presidente sob alegação de tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica e risco de fuga

“A covardia, injustiça de pura perseguição política, acaba de ser concluída pelo ditador de toga, Alexandre de Moraes. Bolsonaro preso!”, afirma Malafaia, que teve o passaporte apreendido e está proibido de sair do Brasil por determinação de Moraes, sob acusação de tentar obstruir o processo de julgamento do ex-presidente. Malafaia também foi proibido de se comunicar com Bolsonaro. 

O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Sua prisão cautelar foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do ex-presidente no STF, justificada pela convocação por Flávio Bolsonaro de uma vigília na porta do condomínio do ex-presidente. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, sob acusação de tentativa de coação e obstrução do processo.  

No pedido de prisão, Moraes alega que Bolsonaro rompeu a tornozeleira nesta madrugada e poderia aproveitar a vigília para fugir para a embaixada dos Estados Unidos. A prisão, segundo Moares,  é uma medida cautelar para evitar fuga e risco à ordem pública e não tem relação com o cumprimento da pena de prisão.  

