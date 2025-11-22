Deputado mineiro é visto rezando terço em frente à sede da PF em Brasília

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O deputado estadual Lincoln Drumond (PL) foi visto, nesta sábado (22/11), rezando em frente à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra preso preventivamente. Um vídeo que circula por grupos em aplicativo de mensagens mostra o mineiro andando de um lado para o outro com o terço nas mãos, próximo à entrada do local.

Nas imagens, ele é identificado apenas como “um jovem”. Drumond ocupou o cargo de vereador entre 2021 e 2024, na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, sua cidade natal.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente ao condomínio onde o pai mora. Segundo Moraes, a decisão foi tomada a fim de garantir a ordem pública e evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista.

Ainda segundo o ministro, o sistema de monitoramento do Distrito Federal registrou o alerta de violação da tornozeleira eletrônica a 0h08. A decisão aponta que o episódio indica intenção de rompimento do dispositivo para facilitar uma possível fuga.

Em resposta à prisão preventiva do ex-presidente, movimentos de direita de Belo Horizonte e de várias regiões do país convocaram uma manifestação nacional em Brasília (DF), no próximo domingo (30/11). Segundo os apoiadores de Bolsonaro, a prisão foi uma mexida “exagerada” e “arbitrária”.

