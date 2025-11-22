Nikolas reage à prisão de Bolsonaro: 'Por que mesmo?'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que visitou Jair Bolsonaro (PL) nessa quinta-feira (20/11), em sua residência em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar, disse que a fuga do ex-presidente era “impossível”. Bolsonaro foi preso neste sábado (22/11) pela Polícia Federal (PF).

“O Brasil virou filme agora? Ele ia vestir uma máscara e sair no meio do povo?”, questionou Nikolas, rebatendo argumentos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de que o ex-presidente planejava usar a vigília para fugir.

Segundo o parlamentar, o ato em apoio a Bolsonaro estava marcado para começar às 19h.

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22/11), em sua casa, em Brasília, onde cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira desde agosto. Ele foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, por determinação de Moraes.

“Quem em sã consciência quer usar uma vigília para poder fugir e tirar a tornozeleira 17 horas antes?”, questionou o deputado em um vídeo postado em suas redes sociais, cuja legenda é "Bolsonaro preso. E por que mesmo?".

Segundo ele, o país assiste “a implantação progressiva de um regime de exceção”.

Para ele, Bolsonaro é vitima de perseguição judicial. “Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político”, assegura.

De acordo com Moraes, Bolsonaro violou a tornozeleira e estaria planejando fugir durante a vigília na porta de sua casa, convocada na sexta pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Defesa

Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a determinação da prisão preventiva provocou “profunda perplexidade” por ter sido feita por um “vigília de orações”. Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que vão recorrer da decisão e que a medida cautelar vai na contramão da Constituição Federal, que garante “direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa”.

O documento também cita que apesar da decisão apontar “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga” o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. “Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão por colocar sua vida em risco.

Veja o que disse a defesa de Jair Bolsonaro, na íntegra:

"A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.

Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível."