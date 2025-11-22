Assine
PM usa viaturas para separar bolsonaristas e lulistas em frente à PF em Brasília

Ex-presidente foi preso na manhã deste sábado e se encontra na Superintendência da Polícia Federal, em um espaço com cama, banheiro privativo e uma mesa

MB
MARIANA BRASIL
22/11/2025 15:14 - atualizado em 22/11/2025 15:14

A direita articula-se em torno de Bolsonaro, embora o ex-presidente em nenhum momento assume o discurso e o comportamento de um líder ideológico coerente e persuasivo
Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11) crédito: FILIPE ARAÚJO/AFP

FOLHAPRESS - A Polícia Militar do Distrito Federal usou viaturas para separar manifestantes bolsonaristas de lulistas que se concentram em frente à Superintendência da Polícia Federal após a prisão de Jair Bolsonaro (PL).

Ele foi levado pela PF para o local pouco depois das 6h deste sábado (22/11), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar a prisão preventiva do ex-presidente.

Com uso de bandeiras do Brasil, apoiadores de Bolsonaro entoaram gritos contra o presidente Lula (PT). Houve discussões entre os manifestantes.

A princípio, a PM chegou a orientar que os grupos ficassem de lados opostos da rua, mas em seguida, optou por usar os carros da corporação para dividir.

