Governistas comemoram prisão preventiva de Bolsonaro nas redes

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, cumprida pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22/11), gerou repercussão nas redes sociais entre opositores do ex-presidente.

A deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP) classificou a prisão como um “passo importante para a garantia da justiça no Brasil”.

Em publicação feita em sua conta no X, ela afirmou que “tentativas de burlar decisões do Supremo Tribunal Federal não podem ser toleradas”. A deputada destacou ainda que, na madrugada anterior, Bolsonaro teria tentado romper a tornozeleira eletrônica, segundo ela, “uma clara tentativa de fugir da prisão domiciliar”.

Além disso, também mencionou a convocação de Flávio Bolsonaro para uma vigília em frente ao condomínio do pai, citando a ação como parte de uma manobra para dificultar o trabalho da polícia.

A parlamentar lembrou ainda que a prisão ocorre na mesma semana em que Alexandre Ramagem, aliado do ex-presidente, deixou o país rumo aos Estados Unidos para evitar o cumprimento de sua pena. “Seguiremos mobilizadas pelo cumprimento definitivo da condenação de Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado, assim como pela responsabilização plena de todos os seus aliados”, escreveu.

Nas redes, o deputado Rogério Corrêa (PT-MG) listou alguns pontos que envolvem o caso, como a convocação de acampamento por Flávio Bolsonaro, a fuga de Ramagem para os EUA, a determinação da prisão pelo ministro Alexandre de Moraes e o fato de a PF ter encontrado Bolsonaro sem a tornozeleira eletrônica. A publicação terminou com um vídeo de humor de Lula e Dilma dançando ao som do aviso sonoro do plantão da TV Globo.

O ex-deputado Marcelo Freixo também celebrou a prisão preventiva. “BOLSONARO PRESO!”, escreveu. Segundo ele, a decisão se baseia em dois motivos principais, sendo a convocação de uma vigília de cunho golpista feita por Flávio Bolsonaro e a fuga de Ramagem para os Estados Unidos para não ser preso. Freixo afirmou que segue “firme na defesa da democracia”.

Já o secretário-executivo da Secom, Paulo Pimenta, fez uma publicação breve, mas simbólica: compartilhou uma imagem de Bolsonaro preso, reforçando a repercussão política do caso entre integrantes e aliados do governo.

Entenda a prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22/11), na casa dele, no Jardim Botânico, em Brasília. Ele está detido agora na Superintendência da Polícia Federal, no Setor Policial Sul, onde aguarda audiência de custódia, marcada para este domingo.

A prisão é preventiva, sem prazo determinado, e foi solicitada pela Polícia Federalao Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com o pedido.

A prisão preventiva de Bolsonaro não tem relação direta com a condenação na trama golpista, mas, sim, com a quebra reiterada de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo os investigadores, o ex-presidente mexeu na tornozeleira eletrônica violou regras de monitoramento, manteve contatos proibidos e estimulou movimentações políticas mesmo sob restrições.