Golpe de Estado

Trompetista toca hit "Jair embora" na porta da PF onde Bolsonaro está preso

Militante da esquerda, Fabiano Leitão comemorou a prisão do ex-presidente. "Grande dia", disse o músico

Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/11/2025 10:50

Trompetista toca hit crédito: Frame de vídeo/Correio Braziliense

O trompetista Fabiano Leitão, que se tornou conhecido por interromper uma entrevista de Jair Bolsonaro tocando a Marcha Fúnebre, foi para a porta da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente está preso para executar novamente a mesma composição. “Grande dia hoje, esperei tanto”, afirmou Leitão em um vídeo em suas redes sociais, onde ele se intitula “TromPetista”, uma referência ao partido ao qual Leitão é filiado. 

Além de um trecho da Marcha Fúnebre, ele também tocou “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora”, música composta por Juliano Maderada e Tiago Doidão, que virou hit entre os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022, quando o petista derrotou Bolsonaro na disputa presidencial.  

O trompetista levou uma escada , que foi posicionada rente ao muro que cerca o prédio onde está Bolsonaro.  

O  ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão preventiva do ex-presidente sob alegação de risco de fuga e rompimento da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de tentativa de obstrução do julgamento que o condenou a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

