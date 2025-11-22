Trompetista toca hit "Jair embora" na porta da PF onde Bolsonaro está preso

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O trompetista Fabiano Leitão, que se tornou conhecido por interromper uma entrevista de Jair Bolsonaro tocando a Marcha Fúnebre, foi para a porta da Polícia Federal, em Brasília, onde o ex-presidente está preso para executar novamente a mesma composição. “Grande dia hoje, esperei tanto”, afirmou Leitão em um vídeo em suas redes sociais, onde ele se intitula “TromPetista”, uma referência ao partido ao qual Leitão é filiado.



Além de um trecho da Marcha Fúnebre, ele também tocou “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora”, música composta por Juliano Maderada e Tiago Doidão, que virou hit entre os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições de 2022, quando o petista derrotou Bolsonaro na disputa presidencial.

O trompetista levou uma escada , que foi posicionada rente ao muro que cerca o prédio onde está Bolsonaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão preventiva do ex-presidente sob alegação de risco de fuga e rompimento da tornozeleira eletrônica. Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de tentativa de obstrução do julgamento que o condenou a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.