Assine
overlay
Início Política
PRISÃO PREVENTIVA

Michelle não estava em casa na hora da prisão de Bolsonaro, diz PF

Após a prisão, pelas redes sociais, ex-primeira-dama afirmou que não confia na "Justiça humana". Bolsonaro foi preso após violação de tornozeleira eletrônica

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
22/11/2025 10:38

compartilhe

SIGA
x
Proposta de autoria da vereadora Roberta Lopes (PL) visar homenagear a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Pelas redes sociais, Michelle afirmou que confia na "Justiça de Deus" e que a "Justiça humana, já não se sustenta" crédito: Foto: PL/Flickr

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não testemunhou a prisão de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (22/11). De acordo com a Polícia Federal, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão preventiva, o ex-presidente não reagiu à abordagem dos agentes. Sem uso de algemas, ele foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde, como de praxe, passou por exame de corpo delito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pelas redes sociais, Michelle afirmou que confia na “Justiça de Deus” e que a “Justiça humana, já não se sustenta”. Na publicação, a líder do PL Mulher relembrou o atentado contra o marido, durante a campanha eleitoral em setembro de 2018, e afirmou que a saúde dele não é mais a mesma. “Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2028, quando meu marido foi vítima de uma facada, planejada para matá-lo”.

Leia Mais

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi detido preventivamente para garantia da ordem pública, segundo investigadores. Na decisão, que determinou a medida cautelar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou que o motivo foi a convocação para uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro, convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No documento, Moraes ainda afirma que a medida foi tomada para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista. A prisão preventiva tem como objetivo garantir a ordem pública.

Além disso, a decisão aponta que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, usada pelo ex-presidente, na madrugada deste sábado. “A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”, afirma o ministro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Momentos antes da prisão, nessa sexta-feira (21/11), a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar. Na petição, feita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde de Bolsonaro e falaram em "risco à vida". Eles pediam que o ex-presidente fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto. O pedido já foi considerado "prejudicado" pelo ministro Alexandre de Moraes, em função da prisão preventiva.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes flavio-bolsonaro jair-bolsonaro michelle-bolsonaro policia-federal prisao stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay