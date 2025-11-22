Prisão de Bolsonaro: Sóstenes ataca Moraes e promete reação da direita

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) elevou o tom das críticas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em particular, contra o ministro responsável pela decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, chegando a classificar a atitude do magistrado como "psicopatia em alto grau".



A declaração pelas redes sociais foi dada em meio à controvérsia gerada pela decisão que, segundo o parlamentar, teria um caráter simbólico e persecutório.

Sóstenes Cavalcante centrou sua indignação na data escolhida para a ordem de prisão. "Prendendo no dia 22, justamente o número do partido, um homem inocente que reviraram a vida toda e não acharam um roubo sequer. É a maior injustiça da história", afirmou o deputado.

Para ele, a ação judicial representa o "maior capítulo de perseguição política do país". O alvo das críticas é o ministro, cuja conduta foi questionada publicamente pelo deputado.



Ao concluir sua manifestação, o deputado garantiu que o segmento político alinhado à direita não se manterá inerte diante do cenário. Sóstenes prometeu que o grupo "vai reagir à altura dos acontecimentos".

O parlamentar finalizou sua fala com um aceno de apoio direto ao ex-presidente, citando: "Força, Bolsonaro, estamos juntos".



A condenação

Em setembro, Jair Bolsonaro e outros sete aliados foram condenados pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal por uma série de crimes graves relacionados a eventos antidemocráticos. A condenação inclui os seguintes delitos:



- Organização criminosa armada



- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito



- Golpe de Estado



- Dano qualificado



- Deterioração de patrimônio tombado