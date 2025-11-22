Assine
CONDENADO

Prisão de Bolsonaro: Sóstenes ataca Moraes e promete reação da direita

Deputado federal Sóstenes Cavalcante apontou que o grupo "vai reagir à altura dos acontecimentos"

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/11/2025 11:22

Para Sóstenes Cavalcante, a ação judicial representa o
Para Sóstenes Cavalcante, a ação judicial representa o crédito: Facebook/Reprodução

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) elevou o tom das críticas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em particular, contra o ministro responsável pela decretação da prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, chegando a classificar a atitude do magistrado como "psicopatia em alto grau".

A declaração pelas redes sociais foi dada em meio à controvérsia gerada pela decisão que, segundo o parlamentar, teria um caráter simbólico e persecutório.

Sóstenes Cavalcante centrou sua indignação na data escolhida para a ordem de prisão. "Prendendo no dia 22, justamente o número do partido, um homem inocente que reviraram a vida toda e não acharam um roubo sequer. É a maior injustiça da história", afirmou o deputado. 

Para ele, a ação judicial representa o "maior capítulo de perseguição política do país". O alvo das críticas é o ministro, cuja conduta foi questionada publicamente pelo deputado.

Ao concluir sua manifestação, o deputado garantiu que o segmento político alinhado à direita não se manterá inerte diante do cenário. Sóstenes prometeu que o grupo "vai reagir à altura dos acontecimentos". 

O parlamentar finalizou sua fala com um aceno de apoio direto ao ex-presidente, citando: "Força, Bolsonaro, estamos juntos".

A condenação

Em setembro, Jair Bolsonaro e outros sete aliados foram condenados pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal por uma série de crimes graves relacionados a eventos antidemocráticos. A condenação inclui os seguintes delitos:

- Organização criminosa armada

- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

- Golpe de Estado

- Dano qualificado

- Deterioração de patrimônio tombado

