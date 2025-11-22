Bolsonaro admite que tentou violar tornozeleira

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

De acordo com a Polícia Federal (PF), Jair Bolsonaro admitiu aos investigadores que tentou violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda na madrugada deste sábado (22/11). O ex-presidente foi preso preventivamente esta manhã e encaminhado para a sede da PF em Brasília.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), o sistema de monitoramento do Distrito Federal registrou o alerta de violação a 0h08 e foi trocada a 1h09. A violação foi considerada grave pelos investigadores e embasou a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes pela prisão.

No documento, Moraes afirma que o episódio indica intenção de rompimento do dispositivo para facilitar uma possível fuga que seria favorecida por uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro na porta da casa do ex-presidente.

Informações divulgadas no "Blog do Camarotti", do G1, apontam que autoridades afirmaram estar "perplexas" com "tamanha ousadia" de Bolsonaro.

Prisão de Bolsonaro

Bolsonaro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente ao condomínio onde o pai mora. Segundo Moraes, a decisão foi tomada a fim de garantir a ordem pública e evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista.

Bolsonaro foi preso logo depois das 6h deste sábado e passou por exame de corpo de delito na sede do Instituto Nacional de Criminalística e depois foi levado para o prédio da PF. A audiência de custódia que decidirá se o ex-presidente vai continuar preso está agendada para o início da tarde deste domingo (23/11), às 12h, por videoconferência.

O ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado. Ele se encontra na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, em uma sala de doze metros quadrados adaptada com banheiro, cama, televisão, ar condicionado, uma mesa e uma cadeira.

