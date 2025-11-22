Assine
Cela de Bolsonaro em Brasília ‘reproduz’ a de Lula em Curitiba

Sala adaptada na sede da Polícia Federal já estava pronta para ex-presidente iniciar cumprimento da pena pela trama golpista

Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
22/11/2025 15:03

A “cela do Bolsonaro”. Assim ficou conhecida nos corredores da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal a sala adaptada no pavimento térreo do prédio para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O espaço tem doze metros quadrados, banheiro, cama, televisão, ar condicionado, uma mesa e uma cadeira.

A sala foi preparada há meses, já como uma opção para acomodar o ex-presidente, condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.

A cela fica separada da custódia da superintendência, destinada a detentos sob ordens de prisão preventiva ou provisória, e é muito parecida com o espaço onde o presidente Lula ficou preso por 580 dias, na sede da PF em Curitiba.

O espaço passou por reformas e chegou a ser vistoriado por representantes do STF, da Vara de Execução Penal do DF e outros órgãos, que avaliaram se o local poderia servir para o cumprimento da pena a que o ex-presidente foi condenado, de 27 anos e 3 meses em regime fechado.

Jair Bolsonaro chegou à PF em Brasília logo depois das 6 horas da manhã deste sábado. Ele passou por exame de corpo de delito na sede do Instituto Nacional de Criminalística, no mesmo complexo, e depois foi levado para o prédio da PF.

O ex-presidente pediu aos advogados para apresentarem novos pedidos de liberdade ao STF.

