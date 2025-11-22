Assine
overlay
Início Política
BH EM BRASÍLIA

Movimentos de direita de Minas convocam manifestação nacional em Brasília

Ato está marcado para a Catedral de Brasília e deve reunir apoiadores de várias regiões do país

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
22/11/2025 12:30

compartilhe

SIGA
x
Manifestantes bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal: ataques de 8 de janeiro foram um golpe mal engendrado
Manifestantes bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal: ataques de 8 de janeiro foram um golpe mal engendrado crédito: SERGIO LIMA/AFP

Movimentos de direita de Belo Horizonte (MG) e de várias regiões do país convocaram uma manifestação nacional em Brasília (DF), no domingo, dia 30 próximo, contra o que classificam como "arbitrária" a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A concentração está marcada para 14h, na Catedral Metropolitana de Brasília, de onde os participantes seguirão para a região central da Capital Federal. Os organizadores, que reúnem coletivos conservadores, lideranças regionais e núcleos de mobilização em diversos estados, afirmam que o ato terá caráter pacífico.

Cristiano Reis, uma dos lideres da articulação, disse que o protesto seguirá o padrão de organização adotado pelo grupo. “Será uma manifestação pacífica, ordeira e em total respeito ao direito democrático de expressão”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A convocação já mobiliza apoiadores em múltiplas regiões e deve se consolidar como uma das maiores manifestações do campo conservador neste ano.

Tópicos relacionados:

distrito-federal jair-bolsonaro manifestacoes prisao protesto stf trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay