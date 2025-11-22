Movimentos de direita de Minas convocam manifestação nacional em Brasília

Movimentos de direita de Belo Horizonte (MG) e de várias regiões do país convocaram uma manifestação nacional em Brasília (DF), no domingo, dia 30 próximo, contra o que classificam como "arbitrária" a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

A concentração está marcada para 14h, na Catedral Metropolitana de Brasília, de onde os participantes seguirão para a região central da Capital Federal. Os organizadores, que reúnem coletivos conservadores, lideranças regionais e núcleos de mobilização em diversos estados, afirmam que o ato terá caráter pacífico.

Cristiano Reis, uma dos lideres da articulação, disse que o protesto seguirá o padrão de organização adotado pelo grupo. “Será uma manifestação pacífica, ordeira e em total respeito ao direito democrático de expressão”, afirmou.

A convocação já mobiliza apoiadores em múltiplas regiões e deve se consolidar como uma das maiores manifestações do campo conservador neste ano.