Blocos de carnaval convocam ato em BH para comemorar prisão de Bolsonaro
Concentração está sendo chamada para a Praça da Estação, reduto das manifestações da esquerda na capital mineira
compartilheSIGA
Blocos de carnaval de Belo Horizonte convocaram um ato festivo logo mais na Praça da Estação, no centro da capital, em comemoração à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Se quiser comemorar com a gente, nós, integrantes blocos de carnaval de rua de BH estaremos festejando este dia incrível para a democracia brasileira com uma praia, bem no meio desta cidade de montanhas”, diz a convocação que está sendo feita pelas redes sociais.
Leia Mais
A concentração está marcada para começar a partir das 11h.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão preventiva do ex-presidente sob alegação de risco de fuga e rompimento da tornozeleira eletrônica.Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de obstrução do julgamento que o condenou a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
Defesa de Bolsonaro
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a determinação da prisão preventiva provocou “profunda perplexidade” por ter sido provocada por um “vigília de orações”. Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que vão recorrer da decisão e que a medida cautelar vai na contramão da Constituição Federal, que garante “direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa”.
O documento também cita que apesar da decisão apontar “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga” o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. “Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão por colocar sua vida em risco.
Veja o que disse a defesa de Jair Bolsonaro, na íntegra
A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações.
A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.
Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível.