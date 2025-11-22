Assine
CELEBRAÇÃO

Blocos de carnaval convocam ato em BH para comemorar prisão de Bolsonaro

Concentração está sendo chamada para a Praça da Estação, reduto das manifestações da esquerda na capital mineira

Alessandra Mello
22/11/2025 13:08 - atualizado em 22/11/2025 13:30

Blocos de carnaval convocam ato em comemoração à prisão de Bolsonaro
Blocos de carnaval convocam ato em comemoração à prisão de Bolsonaro crédito: Reprodução redes sociais/ Bloco Sou Vermelho

Blocos de carnaval de Belo Horizonte convocaram um ato festivo logo mais na Praça da Estação, no centro da capital, em comemoração à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Se quiser comemorar com a gente, nós, integrantes blocos de carnaval de rua de BH estaremos festejando este dia incrível para a democracia brasileira com uma praia, bem no meio desta cidade de montanhas”, diz a convocação que está sendo feita pelas redes sociais.

A concentração está marcada para começar a partir das 11h. 

O  ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na manhã deste sábado (22/11) a prisão preventiva do ex-presidente sob alegação de risco de fuga e rompimento da tornozeleira eletrônica.Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde agosto, acusado de obstrução do julgamento que o condenou a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Defesa de Bolsonaro

Em nota, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a determinação da prisão preventiva provocou “profunda perplexidade” por ter sido provocada por um “vigília de orações”. Os advogados do ex-presidente ainda afirmaram que vão recorrer da decisão e que a medida cautelar vai na contramão da Constituição Federal, que garante “direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa”.

O documento também cita que apesar da decisão apontar “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga” o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais. “Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão por colocar sua vida em risco.

Veja o que disse a defesa de Jair Bolsonaro, na íntegra

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações.
A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.
Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível.

