SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Moraes nega pedido de prisão domiciliar para Bolsonaro

O argumento da defesa para pedido de prisão domiciliar como cumprimento da pena é devido ao estado de saúde do ex-presidente

GS
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
LP
Luana Patriolino - Correio Braziliense
GS
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Repórter
LP
Luana Patriolino - Correio Braziliense
Repórter
22/11/2025 12:28 - atualizado em 22/11/2025 12:29

Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro
Moraes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro crédito: Reprodução

Em decisão publicada na manhã deste sábado (22/11), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou o pedido de prisão domiciliar humanitária solicitada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e crimes contra o Estado Democrático de Direito. 

No documento, Moraes afirma que, diante da prisão preventiva deferida ao réu neste sábado, por descumprimento da medida cautelar e necessidade de garantir a ordem pública, “os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas foram prejudicados”.

A defesa argumentou que Jair Bolsonaro tem “quadro clínico grave”, sofre de “múltiplas comorbidades” e que uma eventual transferência para o sistema prisional representaria “risco concreto à vida”. Os defensores apresentaram uma série de condições que poderiam justificar o caráter humanitário da prisão domiciliar, como hipertensão, complicações decorrentes do atentado de 2018, câncer de pele, histórico de pneumonias reativas, além de apneia do sono e doença aterosclerótica.

