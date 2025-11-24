'Muito assustador', diz vizinha de casa invadida por ônibus em BH

“O barulho foi muito assustador. Quando abri a porta, vi o veículo na parede e os passageiros em pânico. Foi tudo tão rápido e eu me preocupei aqui”, conta Ivone Calixto, que mora há 40 anos no bairro. "Foi um grande livramento porque, geralmente, as crianças brincam na rua, soltando papagaio ou jogando bola", completa, com os olhos cheio de lágrimas, a vizinha da casa que foi atingida por um ônibus na tarde desta segunda-feira (24/11), no Bairro Maria Goretti, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Os vizinhos se assustaram com o barulho causado pelo acidente, e indicaram que não havia ninguém na casa no momento do acidente. Segundo o motorista da linha 8205, que faz o trajeto de Maria Goretti a Nova Granada, em BH, a colisão aconteceu após uma discussão entre ele e três homens que estavam no veículo. Os homens queriam pular a catraca, o que motivou o início da discussão. O condutor perdeu o controle do ônibus e acertou o muro da casa.

Vera Lúcia Martins também é uma das vizinhas da casa que foi atingida e se assustou com o barulho da colisão. “Eu estava deitada e escutei o ônibus derrapando, fazendo aquele barulhão. Eu pulei da cama e, quando saí,o veículo já tinha acertado a parede, com os passageiros saindo e gritando”, diz Vera.

De acordo com o 3° Batalhão de Bombeiros Militar, o acidente comprometeu a estrutura do imóvel e a Defesa Civil foi chamada para vistoriar a residência. O quadro de luz da casa também foi atingido e a Cemig enviou um veículo para avaliar os danos.

A companhia elétrica afirmou que apenas o imóvel do acidente teve o fornecimento de energia afetado, devido às avarias no padrão da residência. O cliente permanece com o fornecimento suspenso para que a manutenção possa ser feita de forma segura. O morador deverá contratar um eletricista particular para reparar os danos e, após isso, contatar a Cemig para religar a energia.

