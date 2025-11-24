Metrô de BH tem mudança de horários a partir desta segunda-feira (24/11)

O Metrô de BH terá alterações na operação nesta semana. A partir desta segunda-feira (24/11) até sexta (28/11) o intervalo entre as viagens será de 23 minutos após às 20h. A mudança ocorre por causa de obras de revitalização e implantação do novo sistema de sinalização.

Nas estações Santa Tereza, Horto e Santa Inês, os trens passarão em uma só via após às 20h e será necessário que os usuários verifiquem a direção da composição antes de embarcar. É importante ressaltar que não haverá baldeação.

Já no fim de semana (dias 29 e 30 de novembro), o intervalo entre as viagens será de 21 minutos durante todo o dia. Nas estações Eldorado, Cidade Industrial e Vila Oeste, os trens também passarão em uma só via e será necessário verificar a direção da composição antes de embarcar. Também não haverá baldeação nesses dias.

No período das mudanças, haverá funcionários à disposição para orientar os passageiros. Mais informações sobre as alterações também podem ser consultadas no site oficial do metrô BH ou no Instagram.

