Metrô em BH: 5 bairros que podem valorizar com a futura expansão

A expansão do metrô em Belo Horizonte, cujas obras da Linha 2 foram iniciadas em setembro de 2024 pela concessionária MetrôBH, promete não apenas melhorar a mobilidade urbana, mas também redefinir o mercado imobiliário da capital. A construção das novas estações acende um alerta positivo para investidores e futuros moradores das áreas que serão diretamente impactadas.

O movimento de valorização de imóveis próximos a grandes obras de infraestrutura de transporte é um fenômeno conhecido nos centros urbanos. A lógica é simples: a proximidade com o metrô torna uma região mais atraente, reduzindo o tempo de deslocamento e aumentando a qualidade de vida. Isso eleva a procura e, consequentemente, os preços.

Com base nos projetos em andamento, especialmente a criação da Linha 2, que ligará a Estação Nova Suíça (na Linha 1) à região do Barreiro, alguns bairros se destacam com grande potencial de valorização nos próximos anos. A melhoria no acesso é um fator decisivo tanto para quem busca um lugar para morar quanto para quem planeja investir.

Com previsão de conclusão para 2028-2029, a Linha 2 terá 10,5 quilômetros de extensão e sete novas estações. A seguir, listamos cinco bairros que estão no radar do mercado imobiliário devido a essa expansão.

Bairros com potencial de valorização

Barreiro: Sendo o destino final da futura Linha 2, a região do Barreiro é a que deve sentir o impacto mais significativo. A chegada do metrô representa uma transformação histórica, integrando uma das áreas mais populosas de BH de forma mais eficiente ao restante da cidade.



Nova Suíça: Por sua localização estratégica no trajeto da nova linha, o bairro tende a atrair um grande volume de novos moradores e investimentos. A infraestrutura local, já bem desenvolvida, deve se valorizar ainda mais com o aumento da demanda.



Nova Gameleira: Com previsão de receber uma das estações intermediárias da Linha 2, o bairro está estrategicamente posicionado no novo eixo de mobilidade. A infraestrutura de transporte de qualidade deve atrair novos empreendimentos e valorizar os imóveis existentes.



Bairro das Indústrias: Localizado na região do Barreiro, o bairro receberá uma das novas estações da Linha 2, a estação Ferrugem. A chegada do metrô promete transformar a mobilidade local e impulsionar o desenvolvimento da região, tornando-a mais atraente para investimentos imobiliários.



Calafate: A região, que já abriga uma estação da Linha 1, se tornará um ponto de integração ainda mais vital com a chegada da Linha 2. Essa conectividade ampliada tende a consolidar o bairro como um polo de mobilidade, valorizando os imóveis em seu entorno.

Pacote de obras na Linha 1

Desde 2024 a Metrô BH também é responsável por reformas de estações, compra de novos trens equipados com ar-condicionado e diversas atualizações tecnológicas de sistemas, como os de controle e segurança dos trens, via permanente, iluminação e hidráulico.

Até o final deste ano, as estações Eldorado, Cidade Industrial, Vila Oeste, Gameleira, Calafate, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Vilarinho serão revitalizadas. Já as estações Santa Tereza, Horto, Santa Inês, José Cândido, Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo e Floramar serão reformadas até o final de 2026.

Com a conclusão das obras, a expectativa é de que o Metrô da Grande BH passe a transportar uma média diária de 157 mil usuários na Linha 1.

